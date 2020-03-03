أعلن صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ،اليوم الثلاثاء عن استعدادهما لتقديم المساعدات اللازمة للبلدان الأعضاء بالمؤسستين

الدوليتين لتتصدي "للمأساة البشرية" والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا (كوفيد-19).

وعبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كرستالينا جيورجيفا ورئيس البنك الدولي، دافيد مالباس، في تصريح مشترك عن استعداد المؤسستين لمساعدة البلدان الأعضاء للتصدي "للمأساة البشرية" والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن انتشار

وباء كورونا (كوفيد-19)، موضحين أن التعاون الدولي يعد "مهما" للتصدي للانعكاسات الصحية و الاقتصادية للوباء.

و أكد المسؤولان، في هذا التصريح المشترك الذي نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، قائلين "نتعاون بشكل وثيق مع المؤسستين الدوليتين والسلطات الوطنية، مع إعطاء عناية خاصة للبلدان الفقيرة، التي تعاني أنظمتها الصحية من ضعف والشعوب بها أكثر عرضة".

و بعد أن أكدا "ضرورة تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية والمراقبة والتدخل الصحي للحد من انتشار الوباء الجديد و كل وباء في المستقبل"، طمأن المسؤولان إن كل الوسائل التي تتوفر عليها المؤسستين سيتم تجنيدها، من تمويل طارئ و توجيهات ومساعدة تقنية و كذا كل ميكانزمات التمويل السريعة التي من شانها مساعدة البلدان لتلبية حاجياتها المختلفة".

و أفاد المسؤولان "ان التعاون الدولي ضروري للتصدي للآثار الصحية و الاقتصادية للوباء". كما عبرا "عن الاستعداد التام للصندوق و البنك العالمين على تقديم الدعم لشعوب البلدان الأعضاء فيهما".

و جاءت تصريحات المؤسستين الدولتين في وقت تأثر النمو الدولي مباشرة بتراجع نمو الاقتصاد الصيني إضافة إلى آثار وباء كورونا على الاقتصاد.

و يذكر أن عدد المصابين الجدد بالفيروس بلغ 90.914 حالة من بينها 3.116 وفاة في 76 بلدا ومنطقة.