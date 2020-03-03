لفظت أمواج البحر جثة مجهولة الهوية تم العثور عليها اليوم الثلاثاء بشاطئ تارقة (عين تموشنت)، حسبما علم لدى مصالح الدرك الوطني بالولاية.

وقد وجدت الجثة المجهولة الهوية في حالة جد متقدمة من التعفن حسبما أبرزه ذات المصدر.

وفيما يرجح أن تكون الجثة لمرشح للهجرة السرية عن طريق البحر ممن باءت رحلتهم بالفشل فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد هوية الجثة ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وفق ما ذكره ذات المصدر.

وقد تم إجلاء الجثة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية "أحمد مدغري" بعين تموشنت مثلما أشير إليه.