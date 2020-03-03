يرتقب إعادة تشغيل مطار غريس بمعسكر، من خلال ضمان شركة طاسيلي للطيران رحلتين أسبوعيا من وإلى الجزائر العاصمة بداية من 26 مارس الجاري، حسبما علم لدى مدير النقل للولاية عبد القادر ديلمي.

وأوضح ديلمي أن شركة طاسيلي، برمجت رحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا بين مطار غريس ومطار هواري بومدين بالعاصمة يومي السبت والخميس في انتظار تقييم الطلبات من المسافرين لزيادة عدد الرحلات.

وذكر أن آخر رحلات لنقل المسافرين شهدها مطار غريس كانت سنة 2013 من قبل الخطوط الجوية الجزائرية عبر خط معسكر-تيارت- الجزائر العاصمة إلا أنها توقفت بسبب عدم الإقبال عليها من قبل المسافرين.

وأشار نفس المسؤول، إلى أن مطار غريس الذي يتوفر على مدرج بطول 1.700 متر شهد عدة أشغال لإعادة الاعتبار ما جعله جاهزا للنشاط وهو يعرف حاليا دراسة لإمكانية استغلاله كقاعدة لوجيستيكية في خدمة المتعاملين لتصدير الخضر والفواكه.