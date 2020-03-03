توفي 39 شخصا وأصيب 1642 آخرون في 1430 حادث مرور، شهدتها مناطق مختلفة من الوطن في الفترة الممتدة من 23 إلى 29 فبراير الماضي

وأوردت الحماية المدنية اليوم الثلاثاء في حصيلتها الأسبوعية، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سطيف بوفاة 09 أشخاص و جرح 60 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفـائية على إثر وقوع 55 حادث مرور. كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة - حسب ذات المصدر- بـ 1254 تدخل سمح بإخماد 908 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة.أما فيما يخص العمليات المختلفة، فقد قامت عناصر الحماية المدنية بـ 5528 تدخل لتغطية 4786 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.