نطقت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، مساء اليوم، ببراءة المناضل الحقوقي والأستاذ الجامعي والنقابي قدور شويشة، وأسقطت الحكم بالحبس لمدة سنة الصادر ضده يوم 10 ديسمبر 2019 في محكمة الجنح بتهم التحريض على العصيان المدني وتهديد الوحدة الوطنية وغيرها.

وهذا في القضية التي تم فيها توقيفه في 24 أكتوبر 2019 أمام محكمة وهران من طرف الشرطة وحجزت لافتة كانت في سيارته تحمل صورة المجاهد لخضر بورقعة وعدد من المحبوسين مكتوب عليها "أطلقوا سراح المعتقلين". وقد مثل قدور شويشة يوم يوم 18 فيفري الماضي أمام هيئة المحكمة الاستئنافية، وهو الذي استفاد من الإفراج في 15 جانفي الماضي، بعد أن قضى 28 يوما في سجن وهران.