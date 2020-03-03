أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، اليوم الثلاثاء، في بيان لها عن انجازها، بالشراكة مع المجمع الايطالي للمحروقات "ايني"، لخط أنبوب الغاز الذي يربط بين مواقع بئر الرباع شمال ومنزل لجمات شرق في حوض بركين، بالجنوب الشرقي على مسافة 320 كلم عن حاسي مسعود (ولاية ورقلة).

وأوضحت أن خط أنبوب الغاز، الذي أنجز بنموذج المسار السريع "Fast-track" بطول قدره 185 كلم وبقطر يبلغ 16 بوصة، يحوز على قدرة نقل قدرها 7 مليون متر مكعب قياسي من الغاز يوميا و يربط بين الحقول البترولية لبئر الرباع شمال بمحطات منزل لجمات شرق (ولاية ورقلة).

وأضاف بيان الشركة، أن هذا المشروع سيسمح بتصدير الغاز المصاحب وتطوير حقول الغاز بكتل "بركين شمال" حيث تم الانتهاء من عملية الحفر وتوصيل الآبار الأربع الأولى، بعد مرور سنة فقط من دخول الاتفاقيات المبرمة شهر فيفري 2019 حيز التنفيذ.

كما سيساهم مشروع غاز بركين شمال بإنتاج يومي قدره 6.5 مليون متر مكعب من الغاز و10 ألاف برميل من السوائل المصاحبة.

وأوضحت شركة سوناطراك أنه ومع إنتاج الزيوت، سيصل الإنتاج الإجمالي إلى 65 ألف برميل مكافئ للبترول يوميا خلال سنة 2020، مذكرة أن إنتاج حقول الزيوت بهذه الكتل قد انطلق شهر ماي.