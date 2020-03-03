أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا توضيحيا لوزير القطاع شمس الدين شيتور عقب الضجة التي أحدثتها تصريحاته حول مستوى الأساتذة الجامعيين.

وجاء في البيان "أثناء إجابتي على أسئلة السادة أعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة قانونين حول البحث، يوم الإثنين 2 مارس 2020، تم بتر تصريحي عن السياق في وسائل التواصل الاجتماعي، ونسب إلي كلاما لا أساس له من الصحة عن الأساتذة".

وأضاف الوزير "ما قلته كان حول التأطير البيداغوجي لبعض المؤسسات الجامعية، إذ صرحت أن التأطير بالأساتذة من المصف العالي (أستاذ، أستاذ محاضر) منعدم ببعض المؤسسات ( أي صفر)".

وتابع شيتور " بصفتي أستاذا لا يمكنني أبدا أن أصرح بمثل ما تم تداوله، ويبقى الأستاذ الجامعي لدى القطاع، بكل الرتب، هو المحور الأساسي المعول عليه في النهوض بالجامعة وبناء جامعة الغد".

وكان المجلس الوطني الأعلى للتعليم العالي قد دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة بالإضافة إلى الدخول في إضراب وطني شامل بعد التصريحات التي وصفها بـ"غير المسؤولة" للوزير والتي وصف فيها الأساتذة الجامعيين بأنهم صفر.