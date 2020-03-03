تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحد الشكالة من معالجة قضية تخص ميدان الشرطة الاقتصادية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية غليزان، من حجز 300 قنطار من الاسمنت.

العملية، وفق ذات المصالح، تمت اثر قيامهم بتنفيذ شرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم90 الرابط بين مدينتي وادي أرهيو وتيارت، أين تم توقيف جرار طريقي نوع فولفو محمل بـ (300 قنطار) من الاسمنت دون إمتلاك فاتورة الشراء، تنفيذا لتعليمات النيابة تم إنجاز ملف قضائي ضد المعني، وحجز الإسمنت حجزا إعتباريا إلى غاية صدور أمر قضائي، وتسليمها إلى أملاك الدولة بغليزان.