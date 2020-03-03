تأهل نادي بارادو للدور ربع النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم, بعد فوزه اليوم الثلاثاء على ترجي قالمة بضربات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في لقاء متأخر للدور ثمن النهائي للمنافسة جمع بينهما بملعب "سويداني بوجمعة" بقالمة.

ووجد "الأكاديميون"، الذين ينشطون بقسم النخبة, صعوبات كبيرة في إزاحة "السرب الأسود" الذي ينشط ضمن رابطة ما بين الجهات (مجموعة الشرق) حيث انتظروا سلسلة الضربات الترجيحية لتحقيق التأهل ب 4-3 بعد أن كانوا منهزمين 2-3.

و كان نادي بارادو قد أهدر ضربة جزاء خلال الشوط الإضافي الأول عن طريق يسري بوزوق.

وسيواجه "الباك" في الدور المقبل (ذهابا و إيابا) جمعية وهران (الرابطة الثانية) التي تأهلت في وقت سابق من اليوم بوهران على حساب جمعية الشلف (الرابطة الأولى) بنتيجة 1-0 من تسجيل رمضان حيطالة (د 45+1).

وتعتبر جمعية الشلف النادي الحادي عشر من الرابطة الأولى الذي يقصى من المنافسة.

نتائج الثلاثاء:

جمعية وهران - اولمبي الشلف 1-0

ترجي قالمة - نادي بارادو 0-0 (تأهل بارادو بضربات الترجيح 4-3)

مباريات لعبت من قبل:

وداد بوفاريك - مولودية وهران 2 - 0

أمل بوسعادة - أمل الأربعاء 1 - 0

جمعية أمل عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 1 - 3

اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة 1 - 0

اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد 1 - 0

وفاق سطيف - شباب قسنطينة 2 - 1.