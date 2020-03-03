زار الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الثلاثاء، ملعب 5 جويلية الأولمبي الذي افتتح مؤخرا بعد خضوعه لعملية صيانة.

واطلع بلماضي على مرافق الملعب التي تم تجديدها كغرف تغيير الملابس والنفق، إضافة إلى أرضية الميدان التي تتواجد في أبهى حلة.

ويستقبل "الخضر" منافسيه على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لكن يبدو أن الناخب الوطني لا يستبعد عودة زملاء محرز إلى ملعب 5 جويلية.

ويعود آخر لقاء لـ" الخضر" على ملعب 5 جويلية شهر سبتمبر الماضي، خلال المواجهة الودية الاحتفالية بالتاج الإفريقي والوداعية لرفيق حليش ضد منتخب البنين، وانتهت بفوز زملاء سليماني بهدف لصفر، حيث اشتكى خلالها الناخب الوطني من الحالة الكارثية لأرضية الميدان.