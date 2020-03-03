أكد مدير التجارة في البليدة، جمال عباد، انه تقرر اليوم غلق وحدة دانون لإنتاج مشتقات الحليب في البليدة، لاستعمال مواد أولية منتهية الصلاحية، في جانفي الماضي، تقدربـ750 كيلوغرام من العطور المضافة، وعدم احترام شروط النظافة، والعمل في ظروف ملوثة، مما يعرض صحة المستهلك للخطر، معلنا أنه تمت مباشرة إجراءات المتابعة القضائية.

تجدرالإشارة، أن 221 عامل لدى الوحدة يحتجون ضد قرار تسريحهم وغلق الوحدة الشهر المقبل، حيث التمسوا تدخل رئيس الجمهورية لإنقاذهم من البطالة المحتومة.