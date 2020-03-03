أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عبر موقعها الرسمي عن تعيين المدير التجاري عبد المنعم باه قائماً بأعمال الأمين العام بالإجماع للهيئة الكروية القارية.

وأوضح نفس المصدر أنه "بعد مناقشات أجرتها لجنة الطوارئ بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم الثلاثاء (3 مارس 2020)، تم تعيين المدير التجاري عبد المنعم باه قائماً بأعمال الأمين العام بالإجماع.

ويخلف عبد المنعم باه المغربي معاذ حاجي الذي استقال من منصبه أمس الاثنين" لأسباب شخصية."

وأكدت الكاف أن أعضاءها يملكون ثقة تامة في باه، الذي أظهر قدراته العالية منذ انضمامه إلى الهيئة القارية، وخاصةً خلال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

باه سيتولى مهام منصبه بصورة فورية وحتى الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. في الوقت نفسه، سيستمر باه في شغل منصب المدير التجاري، وهو المنصب الذي يشغله منذ جوان 2018.