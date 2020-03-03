كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم قريبا "كمرحلة أولى" ترسيم 160 ألف شاب مستفيد من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، وذلك في الهيئات والمؤسسات الإدارية.

وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عقب عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل في جلسة علنية، أوضح الوزير أنه سيتم قريبا "كمرحلة أولى" ترسيم 160 ألف شاب مستفيد من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في الهيئات والمؤسسات الإدارية.

وأضاف عاشق يوسف أن هذه العملية التي انطلقت مؤخرا سوف تمس أيضا في مرحلة ثانية 105 آلاف شاب مستفيد من هذين الجهازين ليتم بعدها ترسيم 100 ألف آخرين، مبرزا أن العدد الإجمالي لعملية الترسيم تقارب 400 ألف مستفيد، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.