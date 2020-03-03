سُحبت قرعة مجموعات النسخة الجديدة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم (2020-2021) مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الهولندية أمستردام.

وأوقعت القرعة المنتخب البرتغالي حامل لقب المسابقة في نفس المجموعة التي تضم معه منتخب فرنسا بطل العالم.

وتم تقسيم المنتخبات الـ55 الأعضاء إلى أربع مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، بواقع 16 منتخبًا في المستوى الأول، 16 في المستوى الثاني، 16 في المستوى الثالث و7 في المستوى الرابع.

وينطلق دور المجموعات خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام الأدوار النهائية للمسابقة (التي تضم نصف نهائي ومباراة في المركز الثالث والنهائي) في جوان 2021، ومرحلة "بلاي أوفس" في مارس 2022.

وتلعب الفرق مع بعضها البعض في الداخل والخارج، حيث يتأهل المتصدرون الأربعة في الدوري الأول لنهائيات دوري الأمم الأوروبية في جوان 2021، لخوض مباريات نصف نهائي وتحديد صاحب المركز الثالث والنهائي.

الفائزون بصدارة المجموعة في الدوريات الثاني والثالث والرابع سيتم تصعيدهم للدوري الأعلى، وستهبط المنتخبات التي تحتل قاع الترتيب للمستوى الأقل.

نظرًا لأن الدوري الثالث يضم أربع مجموعات بينما يوجد في الدوري الرابع مجموعتان فقط، فسيتم تحديد فريقي الدوري الثالث اللذين سيهبطان للمستوى الأقل من خلال مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والإياب في مارس 2022.

إذا تأهل فريق مشارك في المباريات الفاصلة إلى تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن فرق الدوري الثالث في المرتبة 47 و48 في الترتيب العام لبطولة دوري الأمم الأوروبية سيتم هبوطها تلقائيًا.

وكان اليويفا استحدث تلك البطولة لتحل محل المباريات الدولية الودية من جهة، ومساعدة الاتحادات الوطنية الأوروبية الصغيرة على ترتيب مباريات قوية مع فرق أوروبا الكبار من جهة أخرى.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

الدوري الأول :

المجموعة الأولى: بولندا - البوسنة والهرسك - إيطاليا - هولندا.

المجموعة الثانية: أيسلندا - الدنمارك - بلجيكا - إنجلترا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا - السويد - فرنسا - البرتغال.

المجموعة الرابعة: ألمانيا - أوكرانيا - إسبانيا - سويسرا.

الدوري الثاني:

المجموعة الأولى: رومانيا - أيرلندا الشمالية - النرويج - النمسا.

المجموعة الثانية: إسرائيل - سلوفاكيا - أسكتلندا - جمهورية التشيك.

المجموعة الثالثة: المجر - تركيا - صربيا - روسيا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا - جمهورية أيرلندا - فنلندا - ويلز.

الدوري الثالث:

المجموعة الأولى: أذربيجان - لوكسمبورج - قبرص - الجبل الأسود.

المجموعة الثانية: أرمينيا - إستونيا - مقدونيا الشمالية - جورجيا.

المجموعة الثالثة: مولدوفا - سلوفينيا - كوسوفو - اليونان.

المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - روسيا البيضاء - ألبانيا.

الدوري الرابع :

المجموعة الأولى: مالطا - أندورا - لاتفيا - سان مارينو.

المجموعة الثانية: سان مارينو - ليتنشتاين - جبل طارق.