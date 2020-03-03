نظم مكتتبو سكنات "عدل" 2013 بولاية تيزي وزو، اليوم ، تجمعا أمام مقر الولاية للتنديد بتـأخرانطلاقة أشغال بناء 7474 مسكن ولرفع من وتيرة أشغال مشروع 3700 مسكن التي شرع في تجسيدها مع إلحاحهم على نشر قوائم المستفيدين من سكنات عدل 2001، 2002، 2013 مع ذكر رقمي التسجيل والإقامة .

جدد مكتتبو سكنات "عدل"2013 بولاية تيزي وزو، صباح اليوم الثلاثاء، العهد مع الحركة الاحتجاجية من خلال تنظيم تجمع أمام المدخل الغربي لمقر الولاية للتنديد بتأخر انطلاقة 7474 مسكن من أصل برنامج 11 ألف مسكن استفادت منه ولاية تيزي وزو منذ 7 سنوات .

وحسب جواهير رئيسة جمعية مكتتبي عدل 2013 لولاية تيزي وزو " نظمنا هذه الحركة الاحتجاجية للتنديد بتأخر انطلاقة بناء 1100 مسكن عدل. جزء صغير من البرنامج شرع في بنائها المقدرة بـ 3700 مسكن في حين البقية أي 7474 لم يشرع فيها بعد. ندعو السلطات الولائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في تشييدها وكذا في رفع ريتم أشغال السكنات التي هي في طور التشييد " أضافت رئيسة جمعية مكتتبي عدل 2013 بولاية تيزي وزو ." نطالب من السلطات تحويل مشروع بناء 2300 مسكن التي كانت مبرمجة ببلدية بوزقان إلى بلدية إرجن وكذا السماح لكافة مكتتبي عدل 2013 الاستفادة من الـ50 مليون سنتيم الممنوحة من قبل صندوق "الافانبوس" " في الأخير دعت محدثتنا المديرية العامة لـ" عدل" نشر قائمة مكتتبي عدل لولاية تيزي وزو 2001، 2002، 2013 مع ذكر رقمي التسجيل والإقامة إلى جانب توضيح مصدر إرتفاع عدد مكتتبي عدل 2001 بالرغم من تنازل العديد من المكتتبين عن الاستفادة من ذات السكنات وسقوط أسماء عدة مكتتبين عقب عملية االفرز.