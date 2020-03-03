أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث حالات للإصابة بفيروس كورونا في الجزائر.

وحسب بيان الوزارة فإن الحالات الثلاثة من نفس العائلة المصابة بالفيروس في ولاية البليدة.

وأوضحت الوزارة أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا، مشيرة إلى أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة "يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب".

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس إلى 8 باحتساب الرعية الإيطالية التي تم ترحيلها إلى بلدها.