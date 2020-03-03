أعلنت الإمارات يوم الثلاثاء تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي لمدة أربعة أسابيع بدءا من يوم الأحد المقبل لتجنب انتشار فيروس كورونا.



وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تقرر ”تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءا من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع“.



وأضافت الوزارة في البيان أنه ”بموجب هذا القرار، فقد تم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس الجاري حتى 12 أفريل المقبل، وعوضا عن ذلك تبدأ يوم الأحد المقبل“.