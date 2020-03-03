اتهم تقرير لمحققين من الأمم المتحدة الاثنين روسيا بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب عبر تنفيذ غارات جوية في سوريا، استهدفت مدنيين. ويتحدث التقرير بهذا الخصوص عن فترة تسبق الاضطرابات الأخيرة بين تموز/يوليو 2019 و10 جانفي 2020.

وتأتي هذه الاتهامات وسط توتر بين تركيا والقوات السورية المدعومة من روسيا عقب تصاعد الاشتباكات في محافظة إدلب، آخر معاقل المسلحين.

كما ذكرت لجنة التحقيق حول وضع حقوق الإنسان في سوريا التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 2011 في أحدث تقرير لها أن لديها أدلة على أن طائرات روسية شاركت في غارتين جويتين في إدلب في جويلية وآوت، أسفرتا عن مقتل أكثر من 60 شخصا.

وتحدث التقرير عن وجود أدلة تثبت أن طائرات روسية شاركت في الهجومين وأنه نظرا لأنهما لم يكونا ضد أهداف عسكرية، فإنهما يرقيان إلى مستوى "جريمة حرب".