كشف البنك الدولي الثلاثاء عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس "الهدف هو تأمين تحرك سريع وفعال يستجيب لحاجات البلدان".

وأضاف انه في اطار الجهود التي تبذل لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 يجب "الاعتراف بالعبء الاضافي الملقى على عاتق الدول الفقيرة" الأقل تجهيزا.

وأشار البنك الدولي في بيان الى أن الأموال، التي تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرا، يمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية وتشمل الخبرات والاستشارات.