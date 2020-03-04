تراجع الإصابات في الصين

كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، انخفاضا من 125 في يوم الإثنين. ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 80270 إصابة. وارتفع عدد الوفيات إلى 38 ليصل الإجمالي إلى 2981 حالة وفاة حتى الثالث من مارس الجاري. وفي إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، جرى تسجيل 37 حالة وفاة جديدة و115 حالة إصابة يوم الثلاثاء.

كورونا يجبر رئيس كوريا الجنوبية على إلغاء زيارات خارجية

أعلن البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن رئيس البلاد مون جيه إن، ألغى جولة تشمل الإمارات ومصر وتركيا، كانت مقررة في منتصف مارس، بسبب أزمة كورونا. وقال متحدث باسم الرئاسة في بيان له: "بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد في الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات".

من جهة أخرى أعلنت كوريا الجنوبية عن 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء، بعد يوم من أعلى عدد في الإصابات الأمر الذي دفع رئيس البلاد إلى إعلان "الحرب" على المرض الذي يتفشى بسرعة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين في كوريا الجنوبية إلى 5328 مصابا وعدد الوفيات جراء الفيروس إلى 32 حالة وفاة، ليصبح التفشي هناك الأسوأ خارج الصين.

أرقام كورونا حول العالم في منحى تصاعدي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف.

وقالت المنظمة في بيان: "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين في الصين بفيروس كورونا وصل إلى 80304، والوفيات إلى 2946، وعدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم وصل إلى 90870.

إصابة وزير الصناعة الإيراني بكوفيد 19

نشر موقع "عصر إيران" اليوم الأربعاء، نبأ يفيد بأن وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني مصاب منذ أيام بفيروس كورونا، وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

وكتب الموقع المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه تم إدخال الوزير قبل أيام إلى مستشفى الإمام الخميني في طهران، لكنه نقل لاحقا إلى مستشفى آخر. وأضاف الموقع "الآن هو أفضل من الأيام السابقة".

من جهته طالب الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي الإيرانيين باتباع تعليمات السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا وفي نفس الوقت كشف نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي عن مزيد من حالات الإصابة بالفيروس وارتفاع عدد المتوفين إلى 77 وعدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 2336 إصابة.

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في إسبانيا

قالت آنا بارثيلو الناطقة باسم وزارة الصحة الإسبانية، أن رجلا في منطقة فالنسيا توفي بسبب كورونا، لتكون هذه أول حالة وفاة في البلاد بالفيروس. وأضافت بارثيلو أن وفاة المصاب كانت في 13 فبراير وأن حصيلة المصابين بلغت 165.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن بين الحالات الخطيرة في إسبانيا تلك المسجلة في نافارا وجيرونا.

طاجيكستان تمنع صلاة الجمعة خوفا من كورونا

اتخذت حكومة طاجيكستان، اليوم الأربعاء، قرارا رسميا، دعت من خلاله المواطنين إلى تجنب الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، وذلك كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد رغم أن البلد لم يسجل أي حالات إصابة حتى الآن.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المتحدث باسم لجنة الشؤون الدينية الحكومية، أن القرار اتخذ رسميا وهو ليس حظرا كاملا لدخول المساجد بل فقط لتجنب الأعداد الكبيرة خلال صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الدينية بهذا الصدد: "ليس هناك حظر كامل على دخول المساجد لكن هذا الإجراء مطروح بعد طلبات من عدد من الأئمة".

وكانت طاجيكستان قد أغلقت حدودها مع الصين وأفغانستان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أول حالة إصابة في بولندا

أكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي اليوم الأربعاء اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضاف أن المريض يعالج في مستشفى في زيلونا جورا في غرب بولندا وأنه في حالة جيدة.

ارتفاع عدد الإصابات في الهند إلى 28 حالة

قال وزير الصحة الهندي اليوم الأربعاء إن 16 مواطنا إيطاليا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الهند إلى 28.

وكان مسؤول في قطاع الصحة صرح يوم الإثنين بأنه تم اكتشاف إصابة شخص من إيطاليا بالفيروس في ولاية راجاستان في غرب البلاد.

أول وفاة بكورونا في العراق

نقل موقع "السومرية" العراقي، اليوم الأربعاء، عن مصادر في إقليم كردستان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية.

أوضحت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أن المتوفى جراء فيروس كورونا، هو إمام مسجد، ويبلغ من العمر حوالى 70 عاما، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض.

وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا. وأفادت الجهات المعنية بأن "المصابين الخمسة بفيروس كورونا هم من عائلة واحدة، ووضعهم الصحي جيد".

ولفتت وزارة الصحة في إقليم كردستان، إلى أن عدد المواطنين الخاضعين للحجر الصحي حاليا يبلغ 2564 شخصا، موزعين على مدينة أربيل (1174) السليمانية (535) دهوك (449) حلبجة (82) گرمیان (208) رابرين (104) كويسنجق (12)، مشيرة إلى أن الفرق الصحية تتابع حالتهم لتقديم ما يلزم في حال حدوث أي طارئ.



وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، واحدة في بغداد واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء وجميعهم عراقيون، عادوا من إيران. وبهذا يرتفع العدد إلى 32 إصابة في العراق، بينهم إيراني واحد تم ترحيله إلى بلاده.

79 حالة وفاة و2263 إصابة في إيطاليا

كشفت السلطات الإيطالية، عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) منذ تفشيه في البلاد، إلى 2263 حالة، توفى منها 79.

وقال أنجيلو بوريللي رئيس هيئة الدفاع المدني الإيطالية والمفوض الحكومي لطوارئ فيروس "كورونا" في مؤتمر صحفي، إن المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، ومن بينهم 229 حالة في العناية المركزة.

وأشار المسؤول الإيطالي إلى أنه تم إجراء عمليات اختبار على ما يناهز 26 ألف شخص، بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بيوم الإثنين، لافتا إلى أن مقاطعة "لومبارديا" الواقعة شمالي البلاد تعتبر الأكثر تضررا، حيث تم رصد 1520 حالة إيجابية مصابة بالفيروس، و55 حالة وفاة. وأوضح رئيس هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن 160 من المرضى تعافوا من إصابتهم بالفيروس.