* التمست نيابة الجمهورية الحكم بالسجن النافذ لـ 4 سنوات و200 الف دج غرامة مالية في حق الناشط السياسي كريم طابو.

* كريم طابو للقاضية: العصابة ليست فقط أشخاص، فهي أيضا ممارسات وقوانين.

* كريم طابو للقاضية: هناك محاولة لتشويه سمعتي و أنا أنقى رجل سياسي في الجزائر.

* كريم طابو للقاضية: أنا من الرجال السياسيين القلائل الذين كانوا ضد العهدة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة والرابعة مكرر.

* كريم طابو للقاضية: خلال العشرين سنة الماضية، بن صالح هو من زكى كل القوانين التي أدت بالجزائر إلى ما وصلت إليه.

* استئناف المحاكمة.

*القاضية: لماذا وصفت مؤسسة الجيش بالحزب السياسي؟

طابو: "احترام الجيش والمؤسسات الأمنية، شيء طبيعيي، وكلنا نملك أفراد من عائلتنا في الجيش وفي المؤسسات الأمنية، لكن أنا سياسي أرفض أن أكون مثمنا للخطابات، بطبيعتي انا شخص انتقد، ومن حقي أن انتقد قرارات القايد صالح الذي لو ضرورة الملف لما ذكرته اليوم لانه توفي، أقول رحمه الله . لكن يجب أن اجيب وأفسر تصريحاتي".

*كريم طابو يتوقف عن الرد ويقول للقاضية: "أريد سماع الآذان(الظهر) لأنني لم أسمعه منذ مدة".

طابو قال إنه كان في عزلة تامة بسجن القليعة حيث يقضي 20 ساعة من أصل 24 ساعة وهو على انفراد وكان في ظروف كارثية.

* طابو: "أنا تعلمت عدم استعمال العنف في نضالي السياسي، لم أحرض يوما على العنف، في 2001 خلال أحداث منطقة القبائل عندما كان الرصاص الحي يستعمل ضد المتظاهرين، كنت مع غيري نرفض العنف، أمام الأفكار الانفصالية كنت اأنا مع غيري نحافظ على الوحدة الوطنية فلا جزائر بدون منطقة القبائل ولا منطقة القبائل بدون جزائر وكذلك فعلت وكنت مع غيري صوت عقل وتسوية في أحداث بريان".

*طابو: "أتحدى وزير العدل في فتح تحقيق في ما تعرضت له خلال التحقيق".

* طابو: "تعرضت للشتم والسب ولكن لم أسب ولم أشتم أحدا".

* طابو: "أنا أكاد أبكي لأن ابني الذي عمره 7 سنوات الآن، سيلقى في أرشيف العدالة أن والده تم توقيفه بتهم المساس بالوحدة الوطنية، هذا الأمر جرحني في أعماق صدري، انا أقدس الوحدة الوطنية، في عائلتي فقط هناك 13 ولاية بين اصهار وزيجات...الوحدة الوطنية هي قضية عائلية".

*طابو يندد بوضعه في الزنزانة الإنفرادية.

* كريم طابو يستهل كلامه بآيات من سورة البقرة ويعرب عن حزنه من التهم التي وجهت له.

* بداية استجواب كريم طابو.

* القاضية ترفض قبول دفوعات عدم الدستورية.

* رفع الجلسة للمداولة في دفوعات هيئة الدفاع بعدم الدستورية.

* كريم طابو دخل قاعة المحاكمة تحت التصفقيات والزغاريد.

* أكثر من 100 محامي تأسسوا للدفاع عن الناشط السياسي.

* أعداد كبيرة من المواطنين خارج أسوار محكمة سيدي امحمد.

* القاضية تقرر نقل المحاكمة إلى قاعة أكبر.

* يمثل اليوم كريم طابو، المنسق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (قيد التأسيس) أمام محكمة سيدي امحمد بتهمة إحباط معنويات الجيش.

الناشط السياسي أوقف في قضية أولى شهر سبتمبر الفارط واستفاد من الإفراج بعد استئناف أمر الإيداع و12 ساعة بعد إطلاق سراحه أعيد اعتقاله ومثل في قضية أخرى أمام محكمة سيدي امحمد هذه المرة أين أودع الحبس.

وشهد محيط المحكمة تواجدا أمنيا منذ الساعات الأولى من الصباح، فيما شرع المواطنون وأفراد عائلة المعارض من بينهم والدته ووالده في التوافد باكرا أيضا لحضور أطوار جلسة المحاكمة.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"