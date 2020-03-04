* كريم طابو دخل قاعة المحاكمة تحت التصفقيات والزغاريد.

* أعداد كبيرة من المواطنين خارج أسوار محكمة سيدي امحمد.

* القاضية تقرر نقل المحاكمة الى قاعة أكبر.

* يمثل اليوم كريم طابو، المنسق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (قيد التأسيس) أمام محكمة سيدي امحمد بتهمة إحباط معنويات الجيش.

الناشط السياسي أوقف في قضية أولى شهر سبتمبر الفارط واستفاد من الإفراج بعد استئناف أمر الإيداع و12 ساعة بعد إطلاق سراحه أعيد اعتقاله ومثل في قضية أخرى أمام محكمة سيدي امحمد هذه المرة أين أودع الحبس.

وشهد محيط المحكمة تواجدا أمنيا منذ الساعات الأولى من الصباح، فيما شرع المواطنون وأفراد عائلة المعارض من بينهم والدته ووالده في التوافد باكرا أيضا لحضور أطوار جلسة المحاكمة.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"