أفاد الديوان الوطني للحج والعمرة أن وزارة الحج والعمرة السعودية التزمت بتعويض المعتمرين الذين ألغيت رحلاتهم إلى البقاع المقدسة ، بسبب الإجراءات التي اتخذتها المملكة والمتمثلة في تعليق تأشيرات رحلات العمرة منعا لانتشار فيروس كونا المستجد في الأماكن المقدسة ضمانا لسلامة ضيوف الرحمن.

وأوضح الديوان في بيان عبر موقعه الرسمي في"الفايسبوك" أن وزارة الحج والعمرة السعودية ستقوم بإعداد آلية إلكترونية لاسترجاع رسوم التأشيرة وأجورالخدمات الإلكترونية والتأمين الشامل وأجور مختلف الخدمات الأخرى (السكن، النقل، الخدمات الأرضية..) عن طريق طلب تتقدم به الوكالة السياحية عبر المسار الإلكتروني، بحيث يتم معالجة الطلبات إلكترونيا وتحويل المبالغ المستحقة في حساب الوكالة الذي تمت من خلاله عملية اقتناء الخدمات.

وأكد البيان التزام شركات الطيران المعتمدة لنقل المعتمرين بإرجاع مبالغ التذاكر وفق الإجراءات المعمول بها طبقا للعقود المبرمة، مع التزامها أيضا بضمان عودة المعتمرين المتواجدين في البقاع المقدسة وفق البرنامج الأصلي لرحلات عودتهم.

وكان المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة قد عقد، أمس الثلاثاء، اجتماعا حضرته جميع شركات الطيران المعتمدة لنقل المعتمرين (الخطوط الجوية الجزائرية، الخطوط الجوية السعودية، الخطوط التركية، الخطوط الأردنية، الخطوط المصرية والخطوط التونسية)، لمناقشة مستجدات الإجراء الخاص بتعليق رحلات العمرة المتخذ من طرف السلطات السعودية في إطار الإجراءات المتعلقة بمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى البقاع المقدسة ،حيث أكدت جميع الشركات مواصلة تنفيذ برامج عودة المعتمرين الموجودين في البقاع المقدسة ضمن رحلاتهم الأصلية ، كما التزمت الشركات بإرجاع المبالغ الخاصة بالرحلات التي تم إلغاؤها وفقا للإجراءات المعمول بها وطبقا للعقود المبرمة مع وكالات السياحة والأسفار.