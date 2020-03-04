وزع مصرف السلام الجزائر على متعامليه أصحاب الإيداعات الإستثمارية للثلاثي الرابع على التوالي من سنة 2019 أعلى نسبة أرباح سنوية يتم توزيعها في السوق حيث بلغت 6.44% سنويا من مبلغ الإيداع بمبلغ إجمالي بلغ 1.2 مليار دينار(120 مليار سنتيم).

بيان البنك

وزع مصرف السلام الجزائر على متعامليه أصحاب الإيداعات الإستثمارية للثلاثي الرابع على التوالي من سنة 2019 أعلى نسبة أرباح سنوية يتم توزيعها في السوق حيث بلغت 6.44% سنويا من مبلغ الإيداع بمبلغ إجمالي بلغ 1.2 مليار دينار(120 مليار سنتيم).

واستفاد متعاملو المصرف أصحاب حسابات الاستثمار وسندات الاستثمار خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 من عائد على استثماراتهم قدر بـ 6.44% على 5 سنوات و5.42% على ثلاث سنوات و4.27 % على الاستثمار لمدة سنة واحدة حيث يتم اقتسام الأرباح بين المصرف والمتعامل بنسبة تبدأ من 45% للمصرف و55% للمتعامل لتصل إلى 5% للمصرف و95% للمتعامل حسب مدة إيداع المبالغ المستثمرة.

ويقوم المصرف باستثمار الأموال التي يودعها المتعاملون في حسابات وسندات الاسثمار ضمن مشاريع مدروسة بعناية وفق صيغة المضاربة الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للمصرف ويتم اقتسام الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات مع المتعامل كل ثلاثة أشهر.

حساب الاستثمار "إستثماري" هو حساب بنكي يتم إيداع مبلغ أدنى فيه بقيمة 100.000دج لمدة معينة تتراوح من 3 أشهر لغاية 5 سنوات، يقوم المصرف باستثمار هذه الأموال واقتسام الأرباح الناتجة عنها كل ثلاث أشهر، وكلما كان المبلغ المسثمر كبيرا ومدة الاستثمار طويلة كلما زادت قيمة الأرباح الموزعة عليه.

أما سندات الاستثمار "إستثمرلي" فهي سندات تجارية محددة القيمة مسبقا حيث هناك أربع أنواع (100.000دج-500.000دج-1.000.000دج-5.000.000دج) مع مدة استثمار تتراوح 3 أشهر لغاية 5 سنوات وفق نفس مبدأ تقاسم الأرباح.

كما يمكن للأفراد استثمار أموالهم من خلال منتج دفتر الاستثمار "أمنيتي" الذي يسمح لهم بالإستفادة من أرباح كل ثلاثة أشهر والذي يمكن لأي شخص الحصول عليه بمبلغ أدنى 5000دج.

كما يمكن إهداء مبلغ مالي عبر منتج دفتر الاستثمار هديتي الذي يسمح لأي شخص بفتح حساب بنكي لأي شخص آخر دون علمه (سواء الوالدان أو الزوج والزوجة أو الأبناء...)ودون اشتراط حضوره لحظة فتح الحساب وإيداع مبلغ أدنى بـ 10000دج ومفاجأته بالهدية عند المناسبة (عيد ميلاد-عيد زواج- تخرج...) كما يسمح للمستفيد من الحصول على أرباح فصلية وفق صيغة المضاربة.

ويواصل مصرف السلام-الجزائر تقديم خدمات مصرفية عصرية تنبع من المبادئ والقيم الأصيلة الراسخة لدى الشعب الجزائري، بغية تلبية حاجيات السوق، والمتعاملين، والمستثمرين، وتضبط معاملاته هيئة شرعية تتكون من كبار العلماء في الشريعة والاقتصاد.