أكدت إدارة مستشفى برج منايل ،اليوم الأربعاء ،عبر صفحتها في الفايسبوك، أن الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، تتعلق بعامل في نفس شركة يعمل فيها رعايا صينيون.

وأضافت أن الشخص ظهرت عليه أعراض المرض، وعلى أساس احتكاكه بعمال صينيين في المدة الأخيرة، تم نقله إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى برج منايل أين قامت طبيبة مختصة في الأمراض المعدية بفحصه وإرسال عينات من التحاليل إلى معهد باستور

وحسب البيان، فإن المصاب تم وضعه في الحجر الصحي، في غرفة خاصة وتحت الرعاية الصحية إلى حين تأكيد الإصابة من عدمها.