تجمع عشرات المحامين، اليوم الأربعاء، أمام المدخل الخارجي لمجلس قضاء المدية، في وقفة احتجاجية، هاتفين ورافعين لافتات تدعو إلى التغيير وتطالب برحيل نقيبهم، وبفك الإرتباط مع منظمتهم الجهوية التي تضم مهنيي قطاعهم عبر ولايات الوسط.

واعتبر المحتجون حسبما جاء في بيانهم أن تنظيماتهم الحالية قد تجاوزتها الأحداث ولم تعد تستجيب لانشغالاتهم طوال 20 سنة مرت من تجربة لم تحقق مطالبهم في الاستقلالية والإنعتاق من مختلف التأثيرات التي وصفوها بالخارجة عن نطاق مهنتهم.

وطالب المحتجون مقابل الاستقلال وفك الارتباط بمنظمتهم التقليدية، باستحدات منظمة مستقلة تضم محامي ولاية المدية، على اعتبار أن الطابع الجهوي ومتعدد الولايات لانتمائهم التنظيمي والنقابي أفرز العديد من الشوائب والتباينات في الرؤى وفي سبيل حماية المهنة وترقيتها، كما أبدى العديد من المحتجين استياءهم مما وصفوه بغياب الشفافية في تسيير منظمتهم والغموض الذي شاب تقريرها المالي والأدبي للسنة المنقضية.