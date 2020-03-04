كشف عبد الحكيم حسين مدير حماية الأشخاص المسنين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إعداد بطاقة ذكية للأشخاص المسنين تعمل على إضفاء الشفافية على الخدمة الاجتماعية المقدمة للأشخاص المسنين.

وقال عبد الحكيم حسين اليوم الأربعاء ، في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه البطاقة الذكية تحوز على عدة امتيازات منها:

الاستفادة من الخدمات كتدابير المساعدة بالمنزل ومساعدة الفروع المتكفلين بأصولهم والاستفادة من اقتناء تجهيزات وأدوات صحية إلى جانب الاستفادة من الإقامات الاستجمامية لفائدة المسنين.

وأوضح ذات المتدخل أن امتيازات أخرى ستضاف في المستقبل كمشروع التخفيض من مجانية النقل.

وأحصى ضيف الصباح 4 ملايين شخص مسن في الجزائر وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة من السكان في البلاد.

ودعا عبد الحكيم حسين إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتكفل بهذه الفئة ومرافقتها وتثمين خبرتها وجهودها على المستوى الاجتماعي والأسري مشيرا في هذا الخصوص إلى وجود 1603 مسنين يتوزعون على 31 دار للمسنين وهو رقم طبيعي وغير مخيف مقارنة بعدد المسنين في البلاد.