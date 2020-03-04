برمجت شركة "الحامة لتحلية المياه" القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر "الحامة" (العاصمة)، ابتداء من الأحد 8 مارس على الساعة منتصف الليل إلى غاية يوم الخميس 12 مارس توقفا تاما للمحطة من أجل القيام بأشغال الصيانة الوقائية السنوية مما سيسبب تذبذب في عملية التزويد بالماء الشروب على مستوى شرق ووسط ولاية الجزائر، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان صادر عن شركة "سيال".

وأضاف ذات المصدر، أن شركة "سيال" ستتخذ جميع التدابير لتعويض جزء من كمية الإنتاج وكذا التقليل من تأثير هذا التوقف على السكان مشيرة إلى أن وضعية التزويد العادية ستعود بصفة تدريجية يوم الخميس 12 مارس وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وستعمل شركة "سيال"، على تسخير شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية على غرار المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه وكذلك السكان "قدر الإمكان" للحد من الإزعاج الناتج عن هذه الأشغال.