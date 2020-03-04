أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أن هناك اتفاقا شاملا على التعاون مع إسبانيا لاسيما حول قضية رسم الحدود البحرية.

وقال بوقادوم في ندوة صحفية مع نظيرته الإسبانية اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، إن الجزائر دولة سلمية وستعتمد التفاوض من أجل ترسيم حدودها البحرية، مستشهدا باتفاقية الأمم المتحدة، مضيفا أن معاهدة البحار تعطي الحق للدول برسم حدود إلى 200 عقدة بحرية، وفي حال كانت المسافة ضيقة، فالمعاهدة تعطي حق المفاوضات بين البلدين.

ومن جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرشنا غونزليس لايا، أن الجزائر وإسبانيا متفقتان 100/100 فيما يخص قضية الحدود، وفي حال وجود خلافات، ستكون هناك مفاوضات لحلها.