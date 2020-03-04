صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أن المملكة قررت تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة بناء على توصية صادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كونا المستجد (كفيد19) .

ويأتي هذا القرار الوقائي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية ، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى.

وكانت العربية السعودية قد علقت في وقت سابق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتًا من خارج المملكة،وتعليق تأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، و استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.