قالت مؤسسة القلب الألمانية، إنّ داء‬ ‫السكّري يهدّد صحّة القلب، حيث يتسبّب ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مُزمن في‬ ‫الإصابة بقصور القلب، وأمراض القلب التاجية، والأزمات القلبية، والسكتات‬ ‫الدماغية. ‬

‫وأوضحت، أنّ أعراض الأزمة القلبية تتمثل في ضيق التنفس، وآلام‬ ‫الصدر الشديدة، والعرق البارد، بينما تتمثل أعراض السكتة الدماغية في‬ ‫الشلل النصفي، واضطرابات الرؤية والكلام والتوازن، بالإضافة إلى أعراض‬ ‫عامة مثل الغثيان، والتقيؤ، والصداع، والدوار، والشعور بالإعياء.‬

وشددت المؤسسة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، نظراً‬ ‫لأنّ كل دقيقة لها ثمنها. ‬

‫ولتجنّب هذه العواقب الوخيمة، يتعيّن على مرضى السكّري ضبط نسبة السكر في الدم من خلال العلاج الدوائي، وإتباع أسلوب حياة صحّي يقوم على التغذية الصحّية،‬ ‫والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.‬