السكري يهدد القلب
قالت مؤسسة القلب الألمانية، إنّ داء السكّري يهدّد صحّة القلب، حيث يتسبّب ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مُزمن في الإصابة بقصور القلب، وأمراض القلب التاجية، والأزمات القلبية، والسكتات الدماغية.
وأوضحت، أنّ أعراض الأزمة القلبية تتمثل في ضيق التنفس، وآلام الصدر الشديدة، والعرق البارد، بينما تتمثل أعراض السكتة الدماغية في الشلل النصفي، واضطرابات الرؤية والكلام والتوازن، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الغثيان، والتقيؤ، والصداع، والدوار، والشعور بالإعياء.
وشددت المؤسسة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، نظراً لأنّ كل دقيقة لها ثمنها.
ولتجنّب هذه العواقب الوخيمة، يتعيّن على مرضى السكّري ضبط نسبة السكر في الدم من خلال العلاج الدوائي، وإتباع أسلوب حياة صحّي يقوم على التغذية الصحّية، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.