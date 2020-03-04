ضبطت عناصر الدرك الوطني، أمس الثلاثاء، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بأحد عشرة (11) قنطارا و(74) كيلوغراما ببلدية جنين بورزق، ولاية النعامة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإحباط محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبط عناصر الدرك الوطني، يوم أمس 03 مارس 2020، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بأحد عشرة (11) قنطارا و(74) كيلوغراما، إثر عملية بحث وتفتيش ببلدية جنين بورزق، ولاية النعامة".