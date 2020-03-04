تم، اليوم الأربعاء، توقيف رئيس المجلس الشعبي لوادي العنب التابعة لدائرة برحال بولاية عنابة عن ممارسة مهامه الانتخابية بسبب وقوعه تحت طائلة تدابير المتابعة القضائية، حسبما علم من خلية الاتصال لولاية عنابة.

وأوضح ذات المصدر، بأن توقيف هذا المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني جاء بقرار من رئيس الجهاز التنفيذي المحلي جمال الدين بريمي.

جدير بالذكر، أن ولاية عنابة التي تحصي 12 بلدية سجلت أيضا توقيف رؤساء المجالس الشعبية لبلديات عين الباردة، الحجار وسيدي عمار عن ممارسة مهامهم الانتخابية بسبب متابعات قضائية.

للإشارة، فإن قرارات توقيف هؤلاء المنتخبين جاءت بالاعتماد على المادة 43 من قانون البلدية والتي تنص على أنه "يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا و فوريا ممارسة مهامه الانتخابية ".