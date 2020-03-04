كشف وزير الرياضة الإيطالي، فنتشنزو سبادافورا، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستقرر على الأرجح إقامة كل مباريات بطولة القسم الأول، خلف أبواب مغلقة، لتجنب انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد.

وأوضح سبادافورا للصحفيين ردا على سؤال حول تفكير الحكومة في منع الجماهير من حضور المباريات قائلا "نحن في طريقنا لاتخاذ هذا القرار".

وألغت الحكومة الإيطالية الشهر الماضي المنافسات الرياضية في المناطق الأكثر تضررا من الفيروس شمال البلاد, وتأجلت حتى الآن 10 مباريات في بطولة النخبة "سيري أ".

لكن مع انتشار العدوى يفكر الوزراء في اتخاذ إجراءات جديدة للتصدي لهذا الفيروس.