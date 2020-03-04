أجلت هيئة معارض "هانوفر" الصناعي بألمانيا موعد إقامة المعرض المقرر إقامته في منتصف شهر إفريل من هذا العام إلى 13 جويلية القادم بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس المعرض التجاري، في تصريح نقلته الإذاعه الألمانية وصحيفه فرانكفورتر اليوم الأربعاء، إنه تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع مكتب الصحة بمنطقة هانوفر ولجنة العارضين ورابطي الصناعة "فديما" و"زفاي"، حسبما أوردته مصادر إخبارية محلية.

ويعد معرض هانوفر حسب ذات المصدر، أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي, حيث يستقطب عددا هائلا من العارضين من كل أنحاء العالم , وتقدر مساحته بنحو 496.000 متر مربع، ويضم 27 صالة عرض، ويهتم بالوسائل التقنية الصناعية والمنتجات ذات الاتجاهات الجديدة.