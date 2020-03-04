أجرت الشركة الوطنية طاسيلي للطيران، فرع سوناطراك، اليوم الأربعاء، أول رحلة للخط الجوي المنتظم الداخلي الذي يربط الجزائر العاصمة بمدينة مشرية (ولاية النعامة)، حسبما أفاد به بيان للشركة.

و سيسمح هذا الخط, الذي تمت برمجته كل يوم أربعاء و سبت و أحد، "بتقليص المسافة التي تربط مدينة مشرية بالجزائر العاصمة (800 كم) حيث انه يمكن المواطنين الراغبين في السفر إلى إحدى الوجهتين من ربح الوقت و قطع المسافة في مدة ساعة و 30 دقيقة فقط", يضيف البيان.

و من جهة أخرى، تم تدعيم الخط الرابط بين الجزائر العاصمة و الوادي هذا الثلاثاء و هذا من خلال برمجة رحلتين إضافيتين، حسبما أوضحته الشركة.

و بخصوص مدينة غرداية، ستشهد هذه الأخيرة ابتداء من يوم الخميس برمجة رحلة جوية مرتين في الأسبوع (يومي الخميس و السبت).

أما مدينة معسكر، فستشهد ابتداء من يوم 26 مارس المقبل تنظيم رحلتين منتظمتين كل يوم خميس و أحد.

و بهدف مرافقة هذه العروض الجديدة, قامت شركة طاسيلي للطيران بخفض أسعارها التي تخص هذه الرحلات (-30 بالمئة) و هذا في إطار برنامج ترويجي سواء بالنسبة للتذاكر ذهاب فقط او ذهاب-اياب.

و حسب شركة طاسيلي للطيران، سيبقى هذا البرنامج الترويجي ساري المفعول خلال الـ30 يوم التي تعقب تاريخ إطلاق كل رحلة.

و أضاف المصدر أن المسافرين الراغبين في اختيار رحلات طاسيلي للطيران بإمكانهم حجز تذاكرهم عبر الموقع الالكتروني www.tassiliairlines.dz و القيام بمشترياتهم عبر بطاقات الدفع الالكترونية آو من خلال التقرب من نقاط البيع التابعة للشركة.