أكد مصدر من مديرية الصحة لولاية البويرة ،اليوم الأربعاء، أن الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، تتعلق بفتاة تقيم بالبحيرة و طالبة بجامعة سعد دحلب بولاية البليدة، حيث سجلت بها إصابات بفيروس كورونا.

وأضاف أن الفتاة ظهرت عليها أعراض المرض، وعلى أساس احتكاكها بطلبة بجامعة البليدة في المدة الأخيرة، تم نقلها إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى محمد بوضياف أين قامت فرقة طبية مختصة في الأمراض المعدية بفحصه وإرسال عينات من التحاليل إلى معهد باستور

وحسب ذات المصدر، فإن المصابة تم وضعها في الحجر الصحي، في غرفة خاصة وتحت الرعاية الصحية إلى حين تأكيد الإصابة من عدمها.

هذا وأكد أن مستشفيات عين بسام ومشدالة قد استقبلت مؤخرا حالتين قادمتين من سوق الخميس ومشدالة على التوالي ظهرت عليهما الإصابة بالانفلونزا الحادة، إلا أنه اضطروا إلى إرسال عينات من دمهما للتأكد من سلامتهما.