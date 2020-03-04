كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة خدمات الميناء (سربور), جلول عاشور اليوم الاربعاء بالجزائر بأم مجمعه قام "بإعادة تجديد رأس مال" الشركة الرياضية ذات أسهم لاتحاد الجزائر، بينما أمضى التقني منير زغدود عقده مع الناي حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرح عاشور جلول خلال ندوة صحفية نشطها بملعب عمر حمادي بمناسبة توقيع العقد مع المدرب الجديد للنادي، منير زغدود قائلا: "لقد تلقى مجمعنا موافقة العدالة لإعادة تجديد رأس مال اتحاد الجزائر، وألح على عبارة "إعادة تجديد رأس المال"، لأن النادي تحت إشراف مالكيه القدامى، ويتعلق الأمر بمؤسسة أشغال الطرقات والبناء -حداد" كان في وضعية إفلاس. فبعد القيام بعملية فحص الحسابات المتعلقة بالوضعية المالية للنادي، قمنا بضخ أموال في رأس مال الشركة الرياضية ذات أسهم لاتحاد الجزائر، للسماح له بالانطلاق من جديد ومواجهة كل المشاكل التي تعرض لها منذ بداية الموسم الجاري".

وجدد المدير العام لشركة سربور التزام المجمع بتحقيق المشروع المتمثل في ترميم مقر النادي العاصمي العريق وانجاز مركز تكوين ببلدية عين البنيان، ووضع إدارة مركزية تتوفر على كل الصلاحيات المناسبة للتسيير.

وأضاف جلول عاشور قائلا:" أعتقد أن الترتيب الحالي لاتحاد الجزائر في البطولة المحترفة الأولى لا يعكس صورة ناد كان يلعب دوما الأدوار الأولى. ينبغي انجاز هذا المركز التكويني، والذي تعرف دراسته تقدما كبيرا، من أجل السماح لذوي اللونين الأسود والأحمر من الحصول عل استقلاليتهم على المستويين الإداري والتقني".

وبهذه المناسبة، أمضى المدرب منير زغدود على عقده مع النادي العاصمي حتى نهاية الموسم الجاري، حيث اختار توفيق كابري مساعدا له ونسيم طيور كمحضر بدني، فيما احتفظ فريد بلملاط على منصبه كمدرب للحراس.

وصرح القائد السابق لاتحاد الجزائر لسنوات 1990-2000 قائلا:"أعتقد أن مشكل الفريق بسيكولوجي وذهني. سنسعى لتدارك هذين العاملين من أجل تحرير اللاعبين، وانطلاقا من هنا ستتمكن المجموعة من التحرر تكتيكيا. أتمنى أن أكون في مستوى المهمة في خرجاتنا المقبلة وننجح في إخراج الفريق من هذه الوضعية".

وسبق لزغدود أن حمل ألوان الفريق لمدة عشرة مواسم (1997-2007) وتوج معه بعدة ألقاب منها 3 بطولات (2001 و2003 و2004) و4 كؤوس (1999، 2001، 2003 و2004)، كما سبق له أن عمل مع الطاقم الفني للفريق.

وتولى زغدود، أيضا، الإشراف على عدة أندية من الرابطة الثانية منها شبيبة بجاية، جمعية وهران, دفاع تاجنانت ورائد القبة قبل سقوط هذا الأخير لقسم الهواة.

ويحتل اتحاد الجزائر حاليا المركز العاشر في ترتيب البطولة المحترفة الأولى رفقة نادي بارادو الذي يواجهه يوم السبت المقبل بملعب 5 جويلية (سا 16:006) لحساب الجولة الـ21 للبطولة.