سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مساء اليوم الأربعاء خمس حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) من نفس العائلة ليصبح بذلك العدد الإجمالي للإصابة 17 حالة مؤكدة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وكانت بيان للوزارة زوال اليوم، قد أعلن تسجيل أربع حالات جديدة للإصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا".

يذكر أن عدوى الفيروس قد انتقلت من رعية جزائري بالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا واللذين اقاما في الجزائر من 14 إلى 21 فبراير المنصرم مع أسرتهما في البليدة، والتي تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما الى فرنسا في 21 فبراير.

وذكرت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته يبقى "ساري المفعول"، فيما تظل الفرق الطبية "مجندة في أقصى مستويات التأهب".