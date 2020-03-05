تسبب حادث مرور تمثل في إصطدام بين سيارتين سياحية وأخرى نفعية عبر الطريق الوطني رقم 8 ببلدية سور الغزلان ب 53 كلم أمسية اليوم في إصابة أربعة أشخاص حولوا الى مستشفى سور الغزلان من طرف عناصر الحماية المدنية .

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" من الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالاعلام والاتصال فإن الحادث وقع في حدود الساعة الثامنة ليلا من زوال اليوم عبر الطريق الوطني رقم 8 بمنطقة المقاولة بالمخرج الجنوبي لمقر بلدية سور الغزلان، وقع بين سيارتين سياحية وأخرى نفعية خلف إصابة أربعة أشخاص تترواح أعمارهم ما بين (16 و 50) سنة واحدة منهم خطيرة حولوا نحو عيادة متعددة الخدمات ديرة ومستشفى سورالغزلان ، في حين فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب.