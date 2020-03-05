قرر المغرب إجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون جمهور، وذلك بداية من يوم الأربعاء، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بيان، إن قرارها يأتي خشية "على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين ومسيرين وجماهير، وبتنسيق مع الجهات المختصة"، في إشارة المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتحادات كرة القدم للمحترفين والهواة والكرة النسوية والمتنوعة إلى تطبيق القرار.

والإثنين الماضي، أعلن المغرب تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة. وتعود الحالة لمواطن مغربي مقيم بإيطاليا. وقالت وزارة الصحة المغربية إن حالته مستقرة، ويخضع للعزل الصحي في مستشفى مولاي يوسف بمدينة الدار البيضاء.