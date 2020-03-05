تواجه وكالة "عدل" صعوبات كبيرة لتوفير السيولة المالية لتسديد الديون العالقة ما أثر سلبا على تقدم أشغال برنامج السكن الشهير.

عرفت عدة ورشات برنامج "عدل" 2 توقفا أو على الأقل تقدم الأشغال ببطئ شديد بسبب الديون العالقة للمقاولين وشركات الانجاز لدى الوكالة التي لم تستطع لحد الآن توفير السيولة الضرورية.

وحسب مصادر مطلعة فإن المدير الجديد طارق بلعريبي يسابق الزمن ويحاول دفع شركات الانجاز على انهاء الأشغال غير أن هذه الأخيرة وجدت نفسها محاصرة بين ضغوطات الوكالة واستحالة الايفاء بتعهداتها في ظل شح الخزينة، فبعض الشركات لم تدفع أجور عمالها منذ شهرين.كما لم يعد في مقدورها تسديد فاتورات الممونين لاتمام المشاريع.

وخلال زياراته الأخيرة لعدد من الورشات خاصة على مستوى العاصمة، تعهد المدير الجديد القديم بحل المشكل في أقرب الآجال غير أن الأيام مرت ولا بصيص أمل في الأفق.

وحسب نفس المصادر فإن تحرير هذه المبالغ يتجاوز طارق بلعريبي بل يحتاج لقرار سياسي يعطي دفعا قويا للورشات المتوقفة على مستوى أغلب الولايات وفي مقدمتها العاصمة، أين عرف موقع "كوريفة" مثلا تأخرا كبيرا بسبب المشاكل المالية ولم تبعث فيه الروح إلا مؤخرا ولكن بشكل متباطئ ونفس الشيء بالنسبة لمواقع أخرى كبرج البحري وأسلان بسيدي عبد الله.