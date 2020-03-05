النيابة العامة تلتمس

* 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من أويحیى وسلال.

* 15 سنة سجنا نافذا ضد يوسف يوسفي وبدة محجوب.

* 10 سنوات في حق عبد الغني زعلان ونورية زرھوني.

* 8 سنوات سجنا للعرباوي وأعضاء اللجنة التقنیة.

* 10 سنوات لبعيري ومعزوز وعلي حداد وحاج سعید.

* خمس سنوات للمدير المالي لحملة بوتفلیقة، حمود شايد.

* 8 سنوات لفارس سلال.

* 5 سنوات للأخوة سماي

استأنف مجلس قضاء الجزائر لليوم الخامس على التوالي محاكمة المتورطين في ملف تركيب السيارات وقضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويُتابع في القضية كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال مع وزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان.