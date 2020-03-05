عدد الإصابات يقارب ستة آلاف في كوريا الجنوبية

أكدت مصادر رسمية كورية جنوبية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 5766 حالة و 36 وفاة .

وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي اليوم أنه تم تأكيد 438 حالة إضافية حتى منتصف ليلة أمس (4 مارس) ، مضيفا أن معظم هذه الحالات (407 حالة) ظهرت في مدينة دايغو والإقليم المجاور لها كيونغ سانغ الشمالي (كيونغ بوك).

وقال المركز إنه تم أيضا اكتشاف أربع حالات جديدة في سيول، ليتجاوز عدد حالات الإصابة في العاصمة الكورية اليوم 100 حالة. وأصبحت بالتالي ثاني منطقة في البلاد تصل إلى حاجز المائة بعد إقليم كيونغ كي، باستثناء دايغو وكيونغ بوك.

ومثلت حالات الإصابة في دايغو وكيونغبوك، 5187 حالة أي حوالي 90 بالمائة من عدد الإصابات المسجلة في كوريا الجنوبية. وبلغت حالات الوفيات 36 حالة اعتبارا من منتصف ليلة أمس الأربعاء ، بعد أن أنضافت أربع حالات، وفق بيانات المركز الكوري الجنوبي .

وارتفع عدد المرضى الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم إلى 88 مريضا بعد أن تماثلوا للشفاء التام، فيما تجاوز عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس 140 ألف شخص.

المتعافون من الفيروس في الصين يصل إلى أكثر من 52 ألفا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، عن خروج 2189 مريضا كانوا مصابين بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) يوم أمس الأربعاء من مستشفيات البر الصيني الرئيسي وذلك بعد تعافيهم .

ووفقا لتقرير اللجنة فقد غادر حتى الآن 52 ألفا و45 مريضا المستشفيات الصينية بعد شفائهم حتى نهاية يوم أمس .وكان البر الرئيسي الصيني قد سجل أمس، 80 ألفا و409 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19 )، بينما توفي 3012 شخصا بسبب المرض. وأضافت اللجنة أن 522 شخصا لا يزال يُشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت أن 32 ألفا و870 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، مضيفة أن 6584 شخصا غادروا الملاحظة الطبية أمس. وتم الإبلاغ عن حالتين وافدتين مصابتين بفيروس "كورونا" في البر الرئيسي الصيني، وكلاهما في مقاطعة تشجيانغ بشرقي البلاد.. وقالت اللجنة إنه بحلول نهاية أمس تم الإبلاغ عن 20 حالة وافدة. وبنهاية يوم أمس تم تسجيل 104 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك حالتا وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و10 حالات إصابة مؤكدة في ماكاو و42 حالة إصابة مؤكدة في تايوان من ضمنها حالة وفاة واحدة. وغادر 43 مريضا في هونغ كونغ و9 في ماكاو و12 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

الصحة العالمية تسجل 2200 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، عن تسجيل 2223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في مختلف أنحاء العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت المنظمة وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) أن إجمالي عدد المصابين في العالم أجمع بلغ 93090 حالة، منها 80422 في الصين وحدها، و12668 في بقية بلدان العالم.

وتعتبر الصين أكثر البلدان تضررا من انتشار هذا الفيروس، وهي كذلك منطلقه، حيث تم تسجيل أولى حالات الإصابة والوفيات في مدينة ووهان، مركز مقاطعة (هوبي) في شهر ديسمبر الماضي. وتعد كوريا الجنوبية وإيران أكثر البلدان تضررا بعد الصين، حيث تجاوز عدد الوفيات 100 حالة وتم تسجيل آلاف الإصابات فيهما تليهما إيطاليا واليابان.

شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بسبب "كورونا"

أعلنت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" إفلاسها اليوم الخميس، بعدما كبدها فيروس "كورونا" المستجد خسائر فادحة جديدة.

وقالت الشركة - في بيان على موقعها الإلكتروني، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - إنها لم تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا، مشيرة إلى دخولها مرحلة الإفلاس وأنها باتت تحت الوصاية، وأنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية وتوقف عمل الشركة في المملكة المتحدة.

وفشلت شركة "فلايبي"، التي توظف نحو ألفي شخص، في تغيير مسارها التجاري نحو الأفضل بعد استحواذ تحالف شركات "كونيكت إيروايز" عليها العام الماضي، وذلك بسبب ضعف الطلب والمنافسة القوية.. ثم جاء تفشي فيروس "كورونا" الذي شل شركات الطيران في العالم، ليسدد الضربة القاضية لـ"فلايبي" ويسرع بانهيارها.

وتعتبر الشركة البريطانية أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو ثمانية ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافن نيوسوم، يوم الأربعاء حالة الطوارئ في الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تأكيد 53 حالة إصابة.

يأتي الإعلان مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وإعلان مسؤولو الصحة عن أول حالة وفاة في الولاياة.

وقال حاكم كاليفورنيا في بيان: "توظف ولاية كاليفورنيا جميع مستويات الخدمات الحكومية للمساعدة في تحديد الحالات ووقف انتشار الفيروس".

وأضاف: "سوف يساعد إعلان الطوارئ في الولاية على إعداد مجتمعاتنا ونظام الرعاية الصحية لدينا بشكل أكبر في حالة انتشاره على نطاق أوسع".

وكانت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت يوم الثلاثاء، عن تسجيل الولايات المتحدة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات أخرى.

وارتفع إجمالي عدد الأمريكيين المصابين بالفيروس القاتل إلى 108 مصابا، وشمل ذلك 60 مصابا في 12 ولاية، بما في ذلك الحالات التي سجلتها مختبرات الصحة العامة ولم يتسن للهيئة التأكد منها حتى مساء أمس.

سلوفينيا رصد أول حالة إصابة

قالت وزارة الصحة في سلوفينيا، مساء الأربعاء، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19).

وأكدت الوزارة السلوفينية ،على موقعها الإلكتروني، تسجيل أول حالة مؤكدة من الإصابة بفيروس "كورونا" في هذا البلد الواقع في أوروبا الوسطى . وعاد الشخص المعني من السفر إلى خارج البلاد قاده إلى إيطاليا، وهو الآن في مستشفى في العاصمة ليوبليانا ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السلوفينية.

وحتى الآن ، تم إجراء 352 اختبارا في سلوفينيا للكشف عن فيروس "كوفيد -19 " الفتاك.

ظهور أول حالتي إصابة في المجر

سجلت المجر مساء الأربعاء أول حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد 19) في البلاد حسب ما أعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وأوضح أوربان أن الشخصين المصابين بفيروس "كورونا" طالبان إيرانيان يدرسان في المجر، تم إخضاعهما للعلاجات الطبية المستعجلة رغم أنه لم تظهر عليهما أعراض خاصة .

وأشار إلى أنه تم توفير جميع شروط الحماية الشخصية والمادية والقانونية والعدد الكافي من الأطباء والممرضات والأدوات والتجهيزات، مثل الأقنعة.

و يجري حاليا التأكد من كيفية إصابة الطالبين الأجنبيين المعنيين وبمن اتصلا خلال المدة الأخيرة ،وسيكونان في المستشفى في عزلة تامة حتى الشفاء التام .وأكد رئيس الوزراء المجري أن كلا الطالبين كانا في إيران مؤخرا ، حيث احتفلا بالسنة الإيرانية الجديدة مع أسرهما.

إيران تعلق المشاركات الخارجية لمسؤوليها بسبب كورونا

علقت الحكومة الإيرانية مشاركة مسؤوليها في الأحداث الدولية لمنع عواقب تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وفق ما صرح إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال جاهانغيري في بيان "توافقاً مع تنفيذ قرار الرئيس، جميع الرحلات الخارجية لمسؤولي وموظفي الحكومة (باستثناء وزارة الخارجية) للمشاركة في الاجتماعات والمعارض الدولية، ستُلغى حتى الإعلان التالي."

وأوضح "لقد تم اتخاذ قرار بالحد من احتمال انتقال المرض إلى الدول الأجنبية"، مضيفا "بوضوح، سيتم السماح للمسؤولين الذين تم إيفادهم إلى الخارج في مهمة، بممارسة عملهم وحياتهم الطبيعية بعد تأكد وزارة الصحة من حالتهم الصحية."

وقالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 3513 شخصا ووفاة 107 أشخاص.

وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عن قرار إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية السنة الفارسية، بعد أن تم تسجيل 591 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. ودعا الوزير أمام سرعة انتشار فيروس كورونا، المواطنين أخذ الأمر على محمل الجد والبقاء في منازلهم ، مشددا على سيتم التعامل بجد مع كل من يتكتم على إصابته بفيروس كورونا. وأكد وزير الصحة أن الحكومة ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على كل من نكتشف إصابته على مداخل المدن.

36 حالة إصابة جديدة في بريطانيا

كشفت السلطات الصحية البريطانية، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لغاية مساء أمس، فيما يعد أكبر عدد يكشف عنه في يوم واحد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات حتى الآن إلى 87 حالة.

وقال رئيس الهيئة الصحية البريطانية كريس ويتي ، إن جميع الحالات الجديدة، باستثناء ثلاث فقط، أصيبت بالفيروس لدى سفرها إلى بلدان توجد بها حالات إصابة كثيرة. وأشار المسؤول الصحي إلى أن الحالات المعلن عنها حتى الآن، ظهرت 80 منها في إنجلترا، و3 حالات في اسكتلندا، و3 في أيرلندا الشمالية، وحالة واحدة في ويلز.

وتقوم السلطات الصحية حاليا بتتبع كل الأشخاص الذين خالطوا المصابين في الأيام الماضية من أجل إخضاعهم للفحص.

وأوضح رئيس الهيئة الصحية أنه "في أسوأ سيناريو فإن نحو 80% من سكان بريطانيا قد يصابون بفيروس كورونا المستجد"، لكنه أضاف أنه "ليس من المحتمل أن يتم في هذه الحالة إغلاق مدن بأكملها لاحتواء الفيروس".

وأعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء عن خطة عمل وطنية تشمل إمكانية استدعاء الأطباء والممرضات الذين تقاعدوا من الخدمة مؤخرا، وحث الشركات على تشجيع الموظفين على العمل من المنازل، وإغلاق المدارس، وإلغاء الأحداث والفعاليات العامة الكبرى، في حال تفشى الفيروس على نطاق واسع.

إصابتان جديدتان في الكويت

كشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لشخصين قادمين من إيران.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية قادمتين من إيران، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 58 حالة.

أربع إصابات جديدة في تايلاندا

قال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في تايلاندا إن بلاده رصدت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل العدد الإجمالي للإصابات منذ يناير الماضي إلى 47 حالة. وأبلغت تايلاندا عن حالة وفاة واحدة حتى الآن، بينما تعافى 31 شخصا وعادوا لمنازلهم، ولا يزال 15 شخصا يتلقون العلاج.

ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان مساء الأربعاء اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ما يرفع عدد الحالات المكتشفة في السلطنة إلى 15 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن حالات الإصابة الجديدة هي لإيرانيين اثنين ومواطن عماني وجميعهم يخضعون للحجر الصحي وحالتهم مستقرة. ووفقا للوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة في السلطنة حتى اليوم 15حالة، مشيرة إلى أن هناك حالتين تم شفاؤهما تماما وأن حالة الباقين مستقرة. ودعا البيان إلى التقيد بإجراءات الحجر الصحي وعدم ارتياد الأماكن العامة إلى جانب المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وإتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.

وكان وزير الصحة العماني كشف، الإثنين عن وجود 2367 شخصا تحت إجراءات الحجر الصحي حاليا بالسلطنة، 49 شخصا منهم في الحجر المؤسسي، و2318 شخصا في الحجر المنزلي.

اليونان ترصد الإصابة العاشرة بكورونا

أكدت وزارة الصحة اليونانية، اليوم الخميس، تسجيل الإصابة العاشرة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الحالة المسجلة هي لامرأة من أصل يوناني، تعيش في مدينة باتراس شمالي البلاد، وأن هذه المرأة كانت على اتصال بالإصابة التاسعة المسجلة سابقا، والتي كانت ضمن مجموعة سافرت إلى إسرائيل ومصر.

ونوهت الوزارة إلى أن المريضة بحالة جيدة، وتم نقلها إلى مستشفى في مدينة باتراس، ويتم مراقبة حالتها الصحية. وتم اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليونان في 26 فبراير الماضي، في مدينة سالونيك لامرأة تبلغ من العمر 38 عاما، كانت مؤخرا في إيطاليا.