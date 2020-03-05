توفي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز 100 سنة، حسبما أعلنت وزارة خارجية البيرو.

وكان دي كوييار الأمين العام الخامس للأمم المتحدة خلال الفترة من 1982 حتى 1991، وهو الوحيد الذي تولي هذا المنصب من دول أمريكا اللاتينية.. ومن أبرز المهام التي قام بها خلال تلك الفترة المساهمة في إنهاء الحرب بين العراق وإيران التي استمرت بين عامي 1980 و 1988، وتأمين الإفراج عن رهائن أمريكيين محتجزين في لبنان بالإضافة إلى المساعدة في إبرام معاهدات سلام في كمبوديا والسلفادور.

وفي عام 1995 ترشح لرئاسة البيرو، لكنه هزم أمام الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري، ثم عمل رئيسا للوزراء فوزيرا للخارجية لفترة قصيرة عامي 2000 و2001. وعمل دي كوييار أيضا سفيرا للبيرو في عدة دول منها سويسرا والاتحاد السوفيتي /السابق/ وبولونيا وفنزويلا وكان ممثلا دائما لبلده لدى الأمم المتحدة، وعيّن ممثلا خاصا للأمين العام في قبرص عام 1975، وممثلا خاصا لمعالجة الوضع في أفغانستان.