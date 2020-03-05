كشفت صحيفة الدايلي ميل البريطاينة عن إمكانية مشاركة نادي مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عليه لمخالفته شروط اللعب النظيف المالي.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الإنجليزي الذي قرر استئناف العقوبة التي تعرض لها من قبل الاتحاد الأوروبي لدى محكمة التحكيم الرياضية، ومع تأخر إصدار الحكم النهائي إلى ما بعد الأول من جوان القادم نظراً للوقت الذي قد يأخذه البت بهذه القضية، ما سيسمح للفريق الإنجليزي بالمشاركة في بطولة الموسم القادم.