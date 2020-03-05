شل، اليوم الخميس، المجتمع المدني ببلدية حيزر بولاية البويرة يتقدمهم نشطاء أحرار وممثلي بعض التشكيلات السياسية المحلية، الحياة بشوارع المدينة حيث أغلقت الإدارات المحلية والتجارية الخدماتية والمحلات عدا الصيدليات والمخابز وتوقفت حركة المواصلات وتجمعوا بالساحة العمومية بالقرب من مقر البلدية بوسط المدينة، أين انطلقت المسيرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة وذلك تضامنا مع الـ 23 شابا من بينهم ممثلي تيارات سياسية محلية بالبويرة تلقوا استدعاءات مباشرة للمثول أمام المصالح الأمنية للتحقيق. وذلك، حسبهم، بحجة إبداء الرأي المعارض للنظام الحالي والخروج في المسيرات السلمية.

وتوقفت الأعداد الكبيرة من المواطنين، بالمساحة بمقر دائرة حيزر، حيث انظموا إلى الوقفة التضامنية السلمية، جميع القطاعات لتنظيم مسيرات أخرى للمطالبة بإبطال محتوى الاستدعاءات وكذلك بإطلاق سراح الموقوفين الذين يقبعون بسجون العاصمة على خلفية مشاركتهم في مسيرات الجمعة لإبداء رأيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة "الفايسبوك".

ووصفوا ما يتعرض له النشطاء على مستوى الوطن وخاصة بالبويرة بعد هذه الحادثة الأخيرة بـ "الحڨرة"، وقالوا "إن القضية التي تبنوها هي قضية وطنية مطالبها مشروعة تتمثل في تنحية "النظام الفاسد وتحرير العدالة".