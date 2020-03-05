تعلم جميع السيدات أن كريم الفيكس يستخدم لعلاج احتقان الأنف وتسكين أوجاع الظهر، لكن ما لا تعلمه الكثيرات أنه يساعد على التخلص من السيلوليت والحفاظ على صحة البشرة وجاذبيتها.

إذا كنت سيدتي تعانين من السيلوليت المزعج، فهذه كيفية تحضير خلطة الفيكس والشب لعلاج هذه المشكلة الجمالية.

خلطة الفيكس والشبة:

المكونات: 3 ملاعق كبيرة من كريم فيكس، ملعقتين كبيرتين من مسحوق الشب وربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

طريقة التحضير: كل ما عليك فعله هو مزج الشب المسحوقة مع كريم الفيكس جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي، أضيفي إليهما بيكربونات الصودا وقلبي مجددا حتى يتشكل لديك كريم خالي من التكتلات.

استخدمي الكريم لدهن أماكن السيلوليت مع التدليك الجيد في شكل وحركات دائرية لمدة 5 دقائق، لفي المنطقة بالنايلون واتركيها لمدة ساعتين ثم امسحي بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ واشطفي بالماء الفاتر.

استخدمي هذه الوصفة بشكل يومي حتى تختفي آثار السيلوليت بالكامل.