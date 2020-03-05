نشرت الصحافة الرياضية، خبراً يؤكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يتشاور مع الاتحادات المعنية حول اقتراح بتأجيل المباريات في تصفيات كأس العالم " قطر 2022 " في آسيا و تصفيات كأس آسيا 2023 خوفاً من انتشار فيروس كورونا بين الجماهير بعد تنقله بشكل مخيف حيث اجتاح معظم الدول العربية والدول الأسيوية الشرقية بعد أن انطلق من الأراضي الصينية قبل أن يعرقل العديد من المناسبات الرياضية في العالم اجمع.

وكان أكثر من اتحاد قد قرر خوض المباريات من دون جماهير بعد نصائح وزارة الصحة في بلاده.