استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وفدا عن حزب حركة الإصلاح الوطني برئاسة فيلالي غويني رئيس الحزب، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر، أنه "خلال هذه المقابلة التي تندرج في إطار المشاورات حول الوضع الراهن في البلاد ومشروع تعديل الدستور، الذي تعكف لجنة الخبراء على لمساته الأخيرة، قدم الوفد اقتراحات تتصل برؤية الحزب لبناء الجمهورية الجديدة على أساس اعتماد دستور وطني توافقي يقطع مع ممارسات الماضي".

كما جرى الحديث، حسب البيان، حول "ضرورة تعديل القانون الانتخابي لأخلقة الحياة السياسية وتنشيطها على قواعد تعيد الثقة إلى المواطن في مصداقية العمل السياسي".